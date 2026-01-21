Нацбанк встановив вартість злотого. Який курс на 22 січня

Національний банк України залишив курс злотого на 22 січня на рівні попереднього дня - 11,99 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс польського злотого на 22 січня становить 11,9866 гривень за 1 злотий (без змін порівняно з 21 січня).
На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 19 копійок.
Курс продажу злотого в обмінниках і касах банків 21 січня зріс на 12 копійок порівняно з попереднім днем - до 12,10 гривень, курс купівлі злотого становить 11,66 гривень (+0,11 гривень).
З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 31-37 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 23-24 копійки.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
Нагадаємо, що НБУ знизив офіційний курс долара на 22 січня до рівня - 43,18 гривень, що на 8 копійок нижче попереднього дня. Також центробанк знизив курс євро з рекордного значення - до 50,67 гривень.
На міжбанку в результаті торгів 21 січня курс долара перебував на рівні 43,01-43,06 гривні за долар (купівля-продаж), що на 23 копійки нижче за закриття торгової сесії 20 січня. Водночас курс євро на міжбанку зріс на 24-26 копійок - до 50,43-50,48 гривень (купівля-продаж). З 1 січня вартість долара на міжбанку зросла на 1,07-1,12 гривень, а євро - на 1,20-1,26 гривень.
Офіційний курс злотого на 21 січня становив 11,99 гривень, що на 9 копійок нижче за курс 20 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс із 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).