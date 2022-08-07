Нацбанк возобновляет операции с ценными бумагами

В ведомстве отмечают, что возобновление операций с ценными бумагами позволит финансовым учреждениям определить их рыночную цену.

По информации НБУ, также вводится отсрочка на применение тарифов на депозитарные услуги по 22 декабря 2022 года.

"Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках", - объяснили в ведомстве.