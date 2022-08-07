UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нацбанк возобновляет операции с ценными бумагами

Фото: Нацбанк возобновляет операции с ценными бумагами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине возобновляют обращение государственных ценных бумаг. Это поможет отстроить украинскую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В ведомстве отмечают, что возобновление операций с ценными бумагами позволит финансовым учреждениям определить их рыночную цену.

По информации НБУ, также вводится отсрочка на применение тарифов на депозитарные услуги по 22 декабря 2022 года.

"Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках", - объяснили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) снимает почти все ограничения на проведение операций на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены в начале войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныУкраина