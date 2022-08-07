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Нацбанк відновлює операції з цінними паперами

Фото: Нацбанк відновлює операції з цінними паперами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні відновлюють обіг державних цінних паперів. Це допоможе відбудувати українську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

У відомстві зазначають, що відновлення операцій з цінними паперами дозволить фінансовим установам визначити їх ринкову ціну.

За інформацією НБУ, також вводиться відстрочка на застосування тарифів на депозитарні послуги по 22 грудня 2022 року.

"Цей крок дозволить учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках", - пояснили у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) знімає майже всі обмеження на проведення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені на початку війни.

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