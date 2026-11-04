НБУ назвав принципові ризики в законопроекті про обіг криптовалюти

НБУ б'є на сполох через кілька суттєвих недоліків фінальної редакції документа, яку профільний комітет Ради рекомендував до другого читання без урахування попередніх домовленостей.

Неконтрольований допуск іноземних токенів. Документ дозволяє вихід на український ринок активів з інших країн, які можуть виконувати роль електронних грошей без належного нагляду. Це загрожує монетарному суверенітету та платіжній інфраструктурі країни.

Регуляторні прогалини. Спрощені правила для іноземних віртуальних активів створюють ризики обходу вимог, які встановлені для українських аналогів, залишаючи сегменти ринку поза державним наглядом.

Загроза монополізації та корупції. У фінальній редакції прибрали чіткі обмеження щодо кількості операторів торговельних майданчиків (раніше планувалося обмежитися трьома компаніями), передавши це рішення на розсуд НКЦПФР без антиконкурентних запобіжників.

У НБУ підкреслюють, що підтримують розвиток ринку віртуальних активів за європейськими стандартами MiCA та рекомендаціями МВФ, проте поточна версія законопроєкту є неприйнятною.

Регулятор закликає народних депутатів доопрацювати документ спільно з усіма учасниками ринку, щоб усунути корупційні ризики та захистити економічну безпеку України.