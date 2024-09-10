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Нацбанк випустив нові 5 гривень: як виглядає монета

Україна, Київ, Вівторок 10 вересня 2024 13:14
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Нацбанк випустив нові 5 гривень: як виглядає монета Фото: Пам’ятна монета "Сергій Параджанов" (НБУ)
Автор: Тетяна Веремєєва

Національний банк України випустив срібну монету номіналом 5 гривень. Її можна купити із 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національний банк України (НБУ).

НБУ ввів в обіг пам’ятну монету "Сергій Параджанов" з 4 вересня 2024 року. Купити її можна із сьогоднішнього дня, 10 вересня, в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та у банків-дистриб’юторів, які поступово реалізовуватимуть монету. Тираж монети складає до 7500 штук.

Монета номіналом 5 гривень виготовлена зі срібла 925 проби та оздоблена патинуванням. На аверсі монети зображено стилізований плід граната, що символізує оголену душу режисера, тісно пов’язану з Україною. На реверсі – портрет Сергія Параджанова з колажем його робіт, відображаючи творчий шлях митця.

Нову монету в Україні випустили на честь 100-річчя від дня народження видатного кінорежисера Сергія Параджанова. Вона продовжує серію "Видатні особистості України" і символізує незламність та творчу свободу митця, який став легендою українського кіно.

РБК-Україна раніше розповідало, як визначити цінні монети і скільки вони можуть коштувати сьогодні. Навіть серед стандартних монет можна знайти рідкісні варіанти. Українські монети, якими ми користуємося щодня або які вже вилучені з обігу, але зберігаються вдома, можуть виявитися справжніми нумізматичними "аномаліями".

Не лише рідкісні монети цінуються серед колекціонерів, але й паперові гроші. Деякі рідкісні купюри української гривні можуть коштувати в сотні разів більше за їхню номінальну вартість. Ми розповідали, які гривневі банкноти дуже цінуються колекціонерами.

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