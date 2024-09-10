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Нацбанк выпустил новые 5 гривен: как выглядит монета

Украина, Киев, Вторник 10 сентября 2024 13:14
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Нацбанк выпустил новые 5 гривен: как выглядит монета Фото: Памятная монета "Сергей Параджанов" (НБУ)
Автор: Татьяна Веремеева

Национальный банк Украины выпустил серебряную монету номиналом в 5 гривен. Ее можно купить с 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины (НБУ) .

НБУ ввел в обращение памятную монету "Сергей Параджанов" с 4 сентября 2024 года. Купить ее можно с сегодняшнего дня, 10 сентября, в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка и у банков-дистрибьюторов, которые будут постепенно реализовывать монету. Тираж монеты составляет до 7500 штук.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из серебра 925 пробы и украшена патинированием. На аверсе монеты изображен стилизованный плод граната, символизирующий обнаженную душу режиссера, тесно связанную с Украиной. На реверсе – портрет Сергея Параджанова с коллажем его работ, отражая творческий путь художника.

Новую монету в Украине выпустили в честь 100-летия со дня рождения выдающегося кинорежиссера Сергея Параджанова. Она продолжает серию "Выдающиеся личности Украины" и символизирует несокрушимость и творческую свободу художника, который стал легендой украинского кино.

РБК-Украина ранее рассказывало, как определить ценные монеты и сколько они могут стоить сегодня. Даже среди стандартных монет можно найти редкие варианты. Украинские монеты, которыми мы пользуемся ежедневно или уже изъяты из обращения, но хранятся дома, могут оказаться настоящими нумизматическими "аномалиями".

Не только редкие монеты ценятся среди коллекционеров, но и бумажные деньги. Некоторые редкие купюры украинской гривны могут стоить в сотни раз больше их номинальной стоимости. Мы рассказывали, какие гривневые банкноты очень ценятся коллекционерами.

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