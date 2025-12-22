Нацбанк утримує курс злотого

Національний банк України (НБУ) залишив курс польського злотого до гривні на 23 грудня на рівні показника 22 грудня - до 11,75 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс злотого на 23 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7499 гривень за 1 злотий (без змін з попереднім робочим днем).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,53 гривні або на 15%.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,35 гривень і продають по 11,79 гривень. Ці курси знизилися на 2-3 копійок порівняно з 22 грудня. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 6 копійок, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,29-1,75 гривень.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ знизив курс долара до гривні на 10 копійок. Офіційний курс на 23 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1482 гривень за 1 долар (-0,10 грн).
Офіційний курс євро знизився до 49,4904 гривень за 1 євро (+0,02 грн).
Курси долара на міжбанку 22 грудня становили 42,27-42,30 гривень, що на 8 копійок вище за 19 грудня. Водночас курс євро в результаті торгів на 22 грудня зріс на 14-15 копійок порівняно з 19 грудня - до 49,62-49,64 гривень (купівля-продаж).