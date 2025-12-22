RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Нацбанк удерживает курс злотого

Фото: Курс злотого составляет 11,75 гривен на 23 декабря (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) оставил курс польского злотого к гривне на 23 декабря на уровне показателя 22 декабря – до 11,75 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс злотого на 23 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7499 гривен за 1 злотый (без изменений с предыдущим рабочим днем).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,53 гривны или на 15%.

 

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,35 гривен и продают по 11,79 гривен. Эти курсы снизились на 2-3 копеек по сравнению с 22 декабря. С начала декабря (11,29-11,79 гривен) эти курсы выросли на 6 копеек, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,29-1,75 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 10 копеек. Официальный курс на 23 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,1482 гривен за 1 доллар (-0,10 грн).

Официальный курс евро снизился до 49,4904 гривен за 1 евро (+0,02 грн).

Курсы доллара на межбанке 22 декабря составляли 42,27-42,30 гривен, что на 8 копеек выше 19 декабря. При этом, курс евро в результате торгов на 22 декабря вырос на 14-15 копеек по сравнению с 19 декабря – до 49,62-49,64 гривен (покупка-продажа).

