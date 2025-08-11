Нацбанк утримує курс злотого

Офіційний курс на 12 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,332 гривень за 1 злотий (-0,004 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,01 гривень і продають по 11,48 гривень. Курс купівлі знизився порівняно з 8 серпня на 14 копійок, а курс продажу зріс на 3 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.