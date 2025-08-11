Нацбанк удерживает курс злотого

Официальный курс на 12 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,332 гривен за 1 злотый (-0,004 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,01 гривен и продают по 11,48 гривен. Курс покупки снизился по сравнению с 8 августа ан 14 копеек, а курс продажи вырос на 3 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.