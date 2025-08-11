ua en ru
Нацбанк утримує курс злотого

Україна, Понеділок 11 серпня 2025 16:40
Нацбанк утримує курс злотого Фото: Курс злотого залишився на рівні вихідних (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) залишив курс польського злотого до гривні на рівні 8 серпня - 11,33 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,332 гривень за 1 злотий (-0,004 грн).

Нацбанк утримує курс злотогоbank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,01 гривень і продають по 11,48 гривень. Курс купівлі знизився порівняно з 8 серпня на 14 копійок, а курс продажу зріс на 3 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ підвищив курс долара до гривні. Регулятор уперше підняв курс після значного зниження, яке почалося 5 серпня. Офіційний курс на 12 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,449 гривень за 1 долар (+0,0595 грн).

Офіційний курс євро становить 48,1969 гривень за 1 євро (+0,003 грн).

