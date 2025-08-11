ua en ru
Нацбанк удерживает курс злотого

Украина, Понедельник 11 августа 2025 16:40
Нацбанк удерживает курс злотого Фото: Курс злотого остался на уровне выходных (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) оставил курс польского злотого к гривне на уровне 8 августа – 11,33 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,332 гривен за 1 злотый (-0,004 грн).

Нацбанк удерживает курс злотогоbank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,01 гривен и продают по 11,48 гривен. Курс покупки снизился по сравнению с 8 августа ан 14 копеек, а курс продажи вырос на 3 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ повысил курс доллара к гривне. Регулятор впервые поднял курс после значительного снижения, которое началось 5 августа. Официальный курс на 12 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,449 гривен за 1 доллар (+0,0595 грн).

Официальный курс евро составляет 48,1969 гривен за 1 евро (+0,003 грн).

