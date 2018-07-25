Нацбанк упростил привлечение кредитов из внешних источников

Данное упрощение будет действовать с 20 августа 2018 года

Национальный банк Украины (НБУ) применил ряд изменений в нормы действующего валютного законодательства с целью упрощения сферы регулирования операций резидентов-заемщиков по привлечению внешних кредитных ресурсов в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Как сообщается, в Нацбанке будет полностью автоматизированы процедуры регистрации/внесения изменений в регистрации/аннулирования регистрации внешних договоров кредитования (займа) в иностранной валюте, заключенных резидентами-заемщиками.

"Инициирование таких процедур будет осуществлять уполномоченный банк-обслуживающий банк по договору путем направления в Национальный банк соответствующего электронного документа, на основании которого средствами специального программного обеспечения Национального банка будет проведена в автоматизированном режиме необходимая процедура", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отмечают в пресс-службе Нацбанка, будут исключены требования относительно обязательного проведения регулятором отдельной процедуры рассмотрения и анализа пакетов документов, которая применялась в случае обнаружения обслуживающим банком индикаторов рисковой финансовой операции по внешним договором кредитования, который нуждался в регистрации/внесения изменений в регистрации

Также сообщается, что упрощение будет действовать с 20 августа 2018 года.

Напомним, ранее Национальный банк Украины изменил правила хранения, защиты, использования и раскрытие банковской тайны, в связи с вступлением в силу Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Также сообщалось, что Нацбанк изменит методику расчета курса гривны к доллару.

Так, официальный курс гривны к доллару США, начиная с 1 августа 2018 года, будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках купли-продажи долларов США на условиях "тод", "том" и "спот", которые на день расчета официального курса заключалися банками на межбанковском валютном рынке с другими банками и НБУ, и информация о которых предоставлялась НБУ торгово-информационными системами до 15:30 текущего рабочего дня.