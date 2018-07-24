Нацбанк змінить методику розрахунку курсу гривні до долара

Механізм розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют залишився без змін

Офіційний курс гривні до долара США, починаючи з 1 серпня 2018 року, буде розраховуватися на підставі інформації про всі угоди купівлі-продажу доларів США на умовах "тод", "том" і "спот", які на день розрахунку офіційного курсу заключалися банками на міжбанківському валютному ринку з іншими банками і НБУ, і інформація про які надавалася НБУ торговельно-інформаційними системами до 15:30 поточного робочого дня Про це йдеться в постанові № 80 від 19 липня "Про деякі питання встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та внесення змін до Класифікатора іноземних валют та банківських металів", опублікованому на офіційному сайті Нацбанку.

Як повідомляється, нова методика розрахунку передбачає двоступеневу систему відсікання угод, параметри яких з різних причин відхиляються від параметрів переважної більшості операцій поточного дня.

Отже, як відзначають в Нацбанку, такі угоди нерепрезентативним для їх врахування при розрахунку офіційного курсу гривні до долара США.

Також повідомляється, що розрахунок офіційного курсу гривні до долара буде здійснюватися як середньозважений по всіх угодах, які залишилися після відсікання.

Офіційний курс оприлюднюватиметься на сайті Національного банку до 16:00, тобто на 2 години раніше, ніж зараз.

Також в прес-службі регулятора відзначають, що нові принципи розрахунку офіційного курсу гривні до долара США передбачають наявність резервного механізму його розрахунку у разі, якщо кількість угод, які повинні враховуватися для розрахунку офіційного курсу гривні, з будь-яких причин менше або дорівнюють 10% від середньоденного значення аналогічного показника за попередній місяць

"Такий механізм передбачає здійснення Національним банком з 12:00 до 13:00 запиту у банків (через функціонали ТІС або по телефону) котирувань купівлі/продажу 1 млн доларів і подальший розрахунок офіційного курсу як звичайного середньоарифметичного значення всіх отриманих у результаті такого запиту курсових котирувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, досі резервний механізм розрахунку офіційного курсу гривні до долара США був відсутній.

Разом з тим, механізм розрахунку офіційного курсу гривні до інших валют залишився без змін.

Крім розрахунку офіційного курсу гривні до долара НБУ також буде здійснювати щоденний розрахунок довідкового курсу гривні до долара США. Він буде розраховуватися за тією ж методикою, що і офіційний курс гривні до долара США, однак його розрахунок буде здійснюватися на підставі даних про угоди, уякі були укладені на міжбанку до 12:00, і оприлюднюватиметься на сайті Нацбанку до 12:30.

"Введення нової методики розрахунку офіційного курсу гривні до долара США має наблизити її до міжнародних стандартів розрахунку аналогічних показників і дозволить використовувати офіційний курс гривні до долара США не тільки для цілей бухгалтерського обліку, але і як бенчмарк валютного ринку при укладанні учасниками ринку угод, де в якості базового активу використовується іноземна валюта", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше Національний банк України спростив покупку валюти для виконання позичальниками своїх зобов'язань перед банками за кредитами.

Також повідомлялося, що регулятор почав оголошення обсягів валютних інтервенцій для поповнення держрезерву обсяг інтервенцій купівлі іноземної валюти для поповнення міжнародних резервів України складе 10 млн доларів щодня.