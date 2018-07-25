Нацбанк спростив залучення кредитів із зовнішніх джерел

Дане спрощення діятиме з 20 серпня 2018 року

Національний банк України (НБУ) застосував низку змін до норм чинного валютного законодавства з метою спрощення сфери регулювання операцій резидентів-позичальників із залучення зовнішніх кредитних ресурсів в Україну. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

Як повідомляється, у Нацбанку буде повністю автоматизовано процедури реєстрації/внесення змін до реєстрації/анулювання реєстрації зовнішніх договорів кредитування (позики) в іноземній валюті, укладених резидентами-позичальниками.

"Ініціювання таких процедур здійснюватиме уповноважений банк-обслуговуючий банк за договором шляхом надсилання до Національного банку відповідного електронного документу, на підставі якого засобами спеціального програмного забезпечення Національного банку буде проведено в автоматизованому режимі необхідну процедуру", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, як зазначають у прес-службі Нацбанку, буде виключено вимоги щодо обов’язкового проведення регулятором окремої процедури розгляду та аналізу пакетів документів, яка застосовувалася у випадку виявлення обслуговуючим банком індикаторів ризикової фінансової операції за зовнішнім договором кредитування, який потребував реєстрації/унесення змін до реєстрації.

Також повідомляється, що спрощення діятиме з 20 серпня 2018 року.

Нагадаємо, раніше Національний банк України змінив правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про валюту і валютні операції".

Також повідомлялося, що Нацбанк змінить методику розрахунку курсу гривні до долара.

Так, офіційний курс гривні до долара США, починаючи з 1 серпня 2018 року, буде розраховуватися на підставі інформації про всі угоди купівлі-продажу доларів США на умовах "тод", "том" і "спот", які на день розрахунку офіційного курсу заключалися банками на міжбанківському валютному ринку з іншими банками і НБУ, і інформація про які надавалася НБУ торговельно-інформаційними системами до 15:30 поточного робочого дня.