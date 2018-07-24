Нацбанк вніс зміни до положення про банківську таємницю

Відтепер банкам дозволять надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду

Національний банк України (НБУ) змінив правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, у зв'язку з набранням чинності Закону України "Про валюту і валютні операції". Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

Як повідомляється, документ приведено у відповідність до статей 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Зокрема, відтепер дозволять банкам надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду.

"У тому числі, в разі запровадження регулятором заходів захисту відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова набирає чинності одночасно з днем уведення в дію Закону України "Про валюту і валютні операції".

Раніше, у 2017 році, Національний банк України відновив діючі норми правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці та врегулював питання розкриття банками в електронному вигляді інформації, яка містить банківську таємницю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк змінить методику розрахунку курсу гривні до долара.

Так, офіційний курс гривні до долара США, починаючи з 1 серпня 2018 року, буде розраховуватися на підставі інформації про всі угоди купівлі-продажу доларів США на умовах "тод", "том" і "спот", які на день розрахунку офіційного курсу заключалися банками на міжбанківському валютному ринку з іншими банками і НБУ, і інформація про які надавалася НБУ торговельно-інформаційними системами до 15:30 поточного робочого дня.