Нацбанк трохи знизив курс злотого

Україна, Вівторок 28 жовтня 2025 17:53
Нацбанк трохи знизив курс злотого Курс злотого знизився до 11,55 гривні (Фото Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні на 29 жовтня порівняно з попереднім днем на 1 копійку - до 11,55 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5549 гривні за 1 злотий (-0,01 грн).

Нацбанк трохи знизив курс злотого

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,16 гривні та продають по 11,61 гривні. Ці курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 2 і 3 копійки відповідно.

За тиждень злотий в Україні зріс на 9 копійок. 21 жовтня польська валюта коштувала 11,46 гривні.

Подорожчання злотого за рік становило 1,34 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала на більш ніж на 13%.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ збільшив курс долара до гривні на 1 копійку. Офіційний курс на 13 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,0831 гривні за 1 долар.

Офіційний курс євро на 29 жовтня становить 48,9784 гривні за 1 євро. Без змін порівняно з попереднім днем.

