Нацбанк немного снизил курс злотого

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 29 октября по сравнению с предыдущим днем на 1 копейку – до 11,55 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,5549 гривны за 1 злотый (-0,01 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,16 гривны и продают по 11,61 гривны. Эти курсы увеличились по сравнению с предыдущим днем на 2 и 3 копейки соответственно.

За неделю злотый в Украине вырос на 9 копеек. 21 октября польская валюта стоила 11,46 гривны.

Подорожание злотого за год составило 1,34 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год удорожала на более чем на 13%.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увеличил курс доллара к гривне на 1 копейку. Официальный курс на 13 октября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0831 гривны за 1 доллар.

Официальный курс евро на 29 октября составляет 48,9784 гривны за 1 евро. Без изменений по сравнению с предыдущим днем.