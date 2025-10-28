ua en ru
Вт, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Нацбанк немного снизил курс злотого

Украина, Вторник 28 октября 2025 17:53
UA EN RU
Нацбанк немного снизил курс злотого Курс злотого снизился до 11,55 гривны (Фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 29 октября по сравнению с предыдущим днем на 1 копейку – до 11,55 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,5549 гривны за 1 злотый (-0,01 грн).

Нацбанк немного снизил курс злотого

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,16 гривны и продают по 11,61 гривны. Эти курсы увеличились по сравнению с предыдущим днем на 2 и 3 копейки соответственно.

За неделю злотый в Украине вырос на 9 копеек. 21 октября польская валюта стоила 11,46 гривны.

Подорожание злотого за год составило 1,34 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год удорожала на более чем на 13%.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увеличил курс доллара к гривне на 1 копейку. Официальный курс на 13 октября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0831 гривны за 1 доллар.

Официальный курс евро на 29 октября составляет 48,9784 гривны за 1 евро. Без изменений по сравнению с предыдущим днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют
Новости
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Отопительный сезон в Украине: 13 областей уже подключают тепло к домам
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию