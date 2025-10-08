Нацбанк трохи знизив курс злотого

Офіційний курс на 9 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3245 гривень за 1 злотий (-0,04 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 10,98 гривень і продають по 11,43 гривень. Ці курси знизилися порівняно з попереднім днем на 8-9 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.