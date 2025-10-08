RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Нацбанк немного снизил курс злотого

Фото: Курс злотого снизился до 11,33 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне на 9 октября по сравнению с предыдущим днем на 4 копейки – до 11,33 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3245 гривен за 1 злотый (-0,04 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 10,98 гривен и продают по 11,43 гривен. Эти курсы снизились по сравнению с предыдущим днем на 8-9 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке. 

НБУ увеличил курс доллара к гривне на 9 копеек. Официальный курс на 9 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,4024 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).

Официальный курс евро составляет 48,1386 гривен за 1 евро (-0,04 грн).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курсы валют