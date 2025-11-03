Нацбанк трохи підвищив курс злотого

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 4 листопада до 11,38 гривні. Порівняно з вартістю злотого 3 листопада ціна польської національної валюти підвищилася на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 4 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3809 гривні за 1 злотий (+0,01 грн).

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,13 гривні і продають по 11,59 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в обмінниках порівняно з 31 жовтня знизилися на 1 копійку.

За місяць курс злотого в Україні також знизився на 1 копійку. 3 жовтня польська національна валюта коштувала 11,39 гривні.

Водночас із початку року національна польська валюта подорожчала на 1,17 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала майже на 12%.