Нацбанк трохи підвищив курс злотого

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 17:05
Нацбанк трохи підвищив курс злотого Курс злотого підвищився до 11,38 гривні (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 4 листопада до 11,38 гривні. Порівняно з вартістю злотого 3 листопада ціна польської національної валюти підвищилася на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 4 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 11,3809 гривні за 1 злотий (+0,01 грн).

Нацбанк трохи підвищив курс злотого

Графік змін курсу злотого в Україні (фото bank.gov.ua)

На готівковому ринку обмінні пункти купують польську національну валюту в середньому по 11,13 гривні і продають по 11,59 гривні. Середні курси купівлі та продажу злотого в обмінниках порівняно з 31 жовтня знизилися на 1 копійку.

За місяць курс злотого в Україні також знизився на 1 копійку. 3 жовтня польська національна валюта коштувала 11,39 гривні.

Водночас із початку року національна польська валюта подорожчала на 1,17 гривні. 1 січня 2025 року курс злотого становив 10,21 гривні. Таким чином польська валюта за рік подорожчала майже на 12%.

Національний банк встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України на 4 листопада підвищив курс долара. Американська валюта зміцнилася на 15 копійок. Офіційний курс долара на 4 листопада 2025 року встановлено на такому рівні: 41,8924 гривні за 1 долар. НБУ знову підняв офіційний курс долара після кількох днів його зниження щодо гривні.

Євро також подорожчав. Офіційний курс єдиної європейської валюти на 4 листопада становить 48,4269 гривні. Подорожчання порівняно з 3 листопада становило 2 копійки.

