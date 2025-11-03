Нацбанк немного повысил курс злотого

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 4 ноября до 11,38 гривны. По сравнению со стоимостью злотого 3 ноября цена польской национальной валюты повысилась на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 4 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3809 гривны за 1 злотый (+0,01 грн).

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,13 гривны и продают по 11,59 гривны. Средние курсы покупки и продажи злотого в обменниках по сравнению с 31 октября снизились на 1 копейку.

За месяц курс злотого в Украине также понизился на 1 копейку. 3 октября польская национальная валюта стоила 11,39 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,17 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала почти на 12%.