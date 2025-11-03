ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Нацбанк немного повысил курс злотого

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 17:05
UA EN RU
Нацбанк немного повысил курс злотого Курс злотого повысился до 11,38 гривны (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 4 ноября до 11,38 гривны. По сравнению со стоимостью злотого 3 ноября цена польской национальной валюты повысилась на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 4 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 11,3809 гривны за 1 злотый (+0,01 грн).

Нацбанк немного повысил курс злотого

График изменений курса злотого в Украине (фото bank.gov.ua)

На наличном рынке обменные пункты покупают польскую национальную валюту в среднем по 11,13 гривны и продают по 11,59 гривны. Средние курсы покупки и продажи злотого в обменниках по сравнению с 31 октября снизились на 1 копейку.

За месяц курс злотого в Украине также понизился на 1 копейку. 3 октября польская национальная валюта стоила 11,39 гривны.

В то же время с начала года национальная польская валюта подорожала на 1,17 гривны. 1 января 2025 года курс злотого составлял 10,21 гривны. Таким образом польская валюта за год подорожала почти на 12%.

Национальный банк устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины на 4 ноября повысил курс доллара. Американская валюта укрепилась на 15 копеек. Официальный курс доллара на 4 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 41,8924 гривны за 1 доллар. НБУ снова поднял официальный курс доллара после нескольких дней его снижения по отношению к гривне.

Евро также подорожал. Официальный курс единой европейской валюты на 4 ноября составляет 48,4269 гривны. Удорожание по сравнению с 3 ноября составило 2 копейки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках Курсы валют
Новости
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Украина получила дополнительную партию ракет Storm Shadow от Британии, - Bloomberg
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа