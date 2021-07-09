Нацбанк третий день подряд поднимает курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) третий день подряд поднимает официальный курс евро, который на 12 июля составит 32,40 гривен. Это на восемь копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 12 июля установлен на таком уровне: 32,4056 гривен за евро (+0,0865). При этом курс евро на 9 июля составлял 32,3191 гривен за евро.
Фото: курс валют (скриншот сайта НБУ)
Таким образом, курс евро продолжил тренд этой недели и растет уже третий день подряд.
Фото: динамика курса евро (скриншот сайта НБУ)
Межбанк
Сегодня на открытии межбанка курс евро снизился в продаже на девять копеек - до 32,31 гривен за евро, в покупке - до 32,29 гривен за евро.
Но в течение дне тренды менялись и торги на этой неделе завершились на отметках 32,42 и 32,38 гривен за евро соответственно.