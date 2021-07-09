Нацбанк третий день подряд поднимает курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) третий день подряд поднимает официальный курс евро , который на 12 июля составит 32,40 гривен. Это на восемь копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 12 июля установлен на таком уровне: 32,4056 гривен за евро (+0,0865). При этом курс евро на 9 июля составлял 32,3191 гривен за евро.

Фото: курс валют (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, курс евро продолжил тренд этой недели и растет уже третий день подряд.

Фото: динамика курса евро (скриншот сайта НБУ)

Межбанк

Сегодня на открытии межбанка курс евро снизился в продаже на девять копеек - до 32,31 гривен за евро, в покупке - до 32,29 гривен за евро.

Но в течение дне тренды менялись и торги на этой неделе завершились на отметках 32,42 и 32,38 гривен за евро соответственно.