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Нацбанк третий день подряд поднимает курс евро

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Киев, Пятница 09 июля 2021 18:21
Нацбанк третий день подряд поднимает курс евро Фото: курс евро растет третий день (freepik)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) третий день подряд поднимает официальный курс евро, который на 12 июля составит 32,40 гривен. Это на восемь копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 июля установлен на таком уровне: 32,4056 гривен за евро (+0,0865). При этом курс евро на 9 июля составлял 32,3191 гривен за евро.

Нацбанк третий день подряд поднимает курс евро

Фото: курс валют (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, курс евро продолжил тренд этой недели и растет уже третий день подряд.

Нацбанк третий день подряд поднимает курс евро

Фото: динамика курса евро (скриншот сайта НБУ)

Межбанк

Сегодня на открытии межбанка курс евро снизился в продаже на девять копеек - до 32,31 гривен за евро, в покупке - до 32,29 гривен за евро.

Но в течение дне тренды менялись и торги на этой неделе завершились на отметках 32,42 и 32,38 гривен за евро соответственно.

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