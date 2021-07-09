ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Доллар на межбанке стабилизировался под конец недели

Новина українською →
Киев, Пятница 09 июля 2021 17:49
Доллар на межбанке стабилизировался под конец недели Фото: курс доллара стабилизировался на межбанке (freepik)
Автор: РБК-Украина

На закрытии межбанка 9 июля 2021 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущей сессией не изменился и составил 27,33 гривен, в продаже - 27,30 гривен. Курс евро в продаже поднялся всего на две копейки - до 32,42 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги завершились в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3300 грн/доллар, евро 32,3887 - 32,4243 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3674 грн/рубль.

Доллар на межбанке стабилизировался под конец недели

Напомним, 8 июля торги закрылись в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3300 грн/доллар, евро 32,3723 - 32,4079 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на начало следующей недели поднял официальный курс до 27,32 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 12 июля установлен на таком уровне: 27,3234 гривен за 1 доллар (+0,0372). При этом курс доллара на 9 июля составлял: 27,2862 гривен за 1 доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
курсы валют Межбанк Курс доллара
NEWS
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
В Кабмине рассказали, кого переведут на накопительную пенсию
DAILY
Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Опаснее, чем Россия. Как Китай борется с Западом за влияние в мире