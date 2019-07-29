Нацбанк существенно понизил курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил официальный курс евро на 25 копеек - до 28,07 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Таким образом, официальный курс евро на 29 июля установлен на таком уровне: 2807,8346 гривны за 100 евро (-25,6423 грн).

При этом курс евро на 29 июля составлял 2833,4769 гривны за 100 евро.

Отметим, Национальный банк Украины на 30 июля также опустил официальный курс доллара. В частности, американская валюта подешевела еще на 18 копеек - до 25,25 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара по отношению к гривне достиг очередного минимума в 2019 году.

Напомним, в комментарии РБК-Украина старший аналитик Альпари Вадим Иосуб заявил, что доллар на межбанке будет торговаться на отметке 25,0-25,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,2 грн. Он также подчеркнул, что за минувшую неделю доллар заметно снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,3-2,1%. При этом, по его мнению, потенциал укрепления гривны еще не исчерпан.