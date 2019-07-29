Нацбанк істотно знизив курс євро

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив офіційний курс євро на 25 копійок - до 28,07 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, офіційний курс євро на 29 липня встановлено на такому рівні: 2807,8346 гривні за 100 євро (-25,6423 грн).

При цьому курс євро на 29 липня становив 2833,4769 гривні за 100 євро.

Зазначимо, Національний банк України на 30 липня також опустив офіційний курс долара. Зокрема, американська валюта подешевшала ще на 18 копійок - до 25,25 гривень за долар. Таким чином, курс долара по відношенню до гривні досяг чергового мінімуму в 2019 році.

Нагадаємо, у коментарі РБК-Україна старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб заявив, що долар на міжбанку буде торгуватися на позначці 25,0-25,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,9/25,2 грн. Він також підкреслив, що за минулий тиждень долар помітно знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,3-2,1%. При цьому, на його думку, потенціал зміцнення гривні ще не вичерпано.