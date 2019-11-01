Нацбанк сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы

Национальный банк Украины сохранил прогноз инфляции на 2019-2021 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежеквартальный отчет НБУ.

Сообщается, что прогноз инфляции не изменился по сравнению с июльской оценкой. В частности, инфляция снизится до 6,3% к концу этого года, к началу 2020 года войдет в целевой диапазон (5% ± 1 п.п.) и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Замедлению инфляции будут способствовать достаточно жесткие монетарные условия. Также рост цен замедлится из-за сохранения относительно низких цен на энергоресурсы на мировых рынках, повышения производительности сельхозпроизводства в Украине.

Благодаря последовательной монетарной политике базовая инфляция в 2020-21 годах замедлится до 3,7-3,8%. Рост цен на сырые продовольственные товары также будет умеренным (в пределах 3-4%), если не произойдет значительных шоков предложения. В то же время регулируемые цены будут расти относительно высокими темпами (около 10%) в результате дальнейшего приведения ставок акцизов на табачную и алкогольную продукцию до европейских уровней.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых.

Отметим, на прошлой неделе Кабинет министров обновил макропрогноз, согласно которому ожидается замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов.