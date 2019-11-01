Нацбанк зберіг прогноз інфляції на 2019-2021 роки

Національний банк України зберіг прогноз інфляції на 2019-2021 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоквартальний звіт НБУ.

Повідомляється, що прогноз інфляції не змінився порівняно з липневою оцінкою. Зокрема, інфляція знизиться до 6,3% до кінця цього року, до початку 2020 року увійде в цільовий діапазон (5% ± 1 п. п.) і досягне середньострокової мети 5% в кінці 2020 року.

Уповільненню інфляції будуть сприяти досить жорсткі монетарні умови. Також зростання цін сповільниться через збереження відносно низьких цін на енергоресурси на світових ринках, підвищення продуктивності сільгоспвиробництва в Україні.

Завдяки послідовній монетарній політиці базова інфляція в 2020-21 роках сповільниться до 3,7-3,8%. Зростання цін на сирі продовольчі товари також буде помірним (в межах 3-4%), якщо не відбудеться значних шоків пропозиції. У той же час регульовані ціни будуть зростати відносно високими темпами (близько 10%) у результаті подальшого приведення ставок акцизів на тютюнову і алкогольну продукцію до європейських рівнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк прийняв рішення знизити облікову ставку з 16,5% до 15,5% річних.

Відзначимо, минулого тижня Кабінет міністрів поновив макропрогноз, згідно з яким очікується уповільнення темпів зростання реальної зарплати українців протягом 2020-2022 років.