Нацбанк резко поднял курс евро

Фото: курс евро снова вырос (Pixabey)

Официальный курс евро достиг 28,77 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил официальный курс евро на 41 копейку - до 28,77 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Сообщается, что официальный курс евро на 6 августа установлен на таком уровне: 2877,6927 гривны за 100 евро (+41,4745 грн). При этом курс евро на 5 августа составлял 2836,2182 гривны за 100 евро.

Напомним, сегодня на межбанковском рынке курс доллара показал умеренный рост. В частности, на открытии доллар пробивал отметку 25,74 гривен, однако в течение дня снижался и в итоге закрепился на уровне 25,67 гривен. Межбанковские торги по другим валютам закрылись в диапазоне евро 28,6517 - 28,6939 грн/евро, российский рубль 0,3937 - 0,3945 грн/рубль.

Кроме того, Национальный банк Украины на 6 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,73 гривен за доллар. В то же время аналитики полагают, что на этой неделе доллар к гривне сильно не изменится. Доллар на межбанке может торговаться в районе 25,7 гривен, а наличный доллар в банках - около 25,3/25,7 гривен.