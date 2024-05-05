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Нацбанк прогнозирует существенное увеличение цен на электроэнергию

Воскресенье 05 мая 2024 17:19
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Нацбанк прогнозирует существенное увеличение цен на электроэнергию Фото: Национальный банк Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Национальный банк Украины прогнозирует быстрое и существенное повышение цен на электрическую энергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макроэкономический прогноз Нацбанка.

"Ожидается поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет. В то же время, учитывая сложную ситуацию в энергетике, дотационные тарифы на э/э для бытовых потребителей могут расти быстрее. В частности, в этот прогноз закладывается достаточно быстрый и существенный рост цен на электроэнергию", - говорится в нем.

Это будет формировать дополнительное давление на цены и потребности в увеличении субсидий для населения.

Добавляется, что длительная отсрочка решений по повышению тарифов на услуги ЖКХ обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний.

"Это будет усугублять риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов, будет ухудшать инвестиционный потенциал отрасли, тогда как ценовое давление будет только откладываться на будущее", - подчеркнули в НБУ.

Ранее замминистра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря прошлогоднему пересмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.

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Национальный банк Украины Электроэнергия
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