Нацбанк продовжує знижувати курс злотого

Україна, Понеділок 19 січня 2026 17:30
UA EN RU
Нацбанк продовжує знижувати курс злотого Фото: Офіційний курс злотого становить 11,90 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України продовжує потроху знижувати курс злотого, опустивши його значення на 20 січня на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс польського злотого на 20 січня 2026 року становить 11,9031 гривень за 1 злотий (-0,03 гривні порівняно з 19 січня).

На початку року офіційний курс злотого становив 11,8015 гривень, за цей час він зріс на 10 копійок.

Курс продажу злотого в обмінниках зріс на 9 копійок порівняно з попереднім днем - до 12,08 гривень, курс купівлі злотого становить 11,62 гривні (+0,08 гривень).

З початку грудня минулого року (11,29-11,79 гривень) курси зросли на 29-33 копійок, а з 1 січня цього року (11,41-11,86 гривень) курси купівлі-продажу збільшилися на 21-22 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Нагадаємо, що НБУ знизив офіційний курс долара на 20 січня до рівня - 43,27 гривень, що на 15 копійок нижче попереднього дня. При цьому, курс євро залишився на колишньому рівні 50,30 гривень.

На міжбанку в результаті торгів 16 січня курс долара перебував на рівні 43,31-43,36 гривні за долар (купівля-продаж), що на 23-25 копійок нижче за закриття торгової сесії 15 січня. Курс євро на міжбанку становив 50,33-50,37 гривень (-19-21 копійок до попереднього дня).

Офіційний курс злотого на 19 січня становив 11,93 гривень, що на 5 копійок нижче за курс 16 січня. Протягом 2025 року офіційний курс злотого зріс з 10,15 до 11,80 гривень (+16% або 1,65 гривень).

