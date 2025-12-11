Нацбанк продовжує утримувати облікову ставку через інфляційні ризики

В центральному банку прогнозують зниження рівня інфляції у наступні місяці, завдяки надходженню нових урожаїв, які будуть сповільнювати ріст цін на продовольство. "Заходи НБУ з підтримання інтересу до гривневих активів та стійкості валютного ринку стримуватимуть фундаментальний ціновий тиск", - додали в Нацбанку та зазначили, що споживча інфляція буде знижуватися, проте більш помірним темпом, ніж у попередні періоди.

Попри сповільнення інфляції, що триває з червня, інфляційні очікування економічних агентів залишалися підвищеними, зауважують в НБУ та додають, що дані пошукових запитів в інтернеті також свідчили про подальше зростання уваги населення до теми інфляції.

В НБУ звертають увагу на стійкість валютного ринку на фоні значного обсягу міжнародної допомоги у цьому році (50,8 млрд доларів), але говорять про можливі ризики виникнення додаткових витрат на оборону та відбудову, подальші руйнування енергетики та збільшення дефіциту робочої сили.

Центральний банк утримує ставку на рівні 15,5%, адже такий рівень дозволяє гривневим інструментам зберігати свою дохідність. "Рішення щодо збереження облікової ставки на незмінному рівні у грудні підтримає ці тенденції та сприятиме подальшому зниженню інфляції до цілі 5% на горизонті політики", - додали в прес-центрі.

Наступний перегляд облікової ставки планується на засіданні Правління НБУ з питань монетарної політики, яке заплановане на 29 січня 2026 року. НБУ гнучко реагуватиме на подальші зміни інфляційних ризиків, додають в прес-центрі.