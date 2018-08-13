Нацбанк приветствует визит миссии МВФ в Киев

В НБУ уверены, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины

Национальный банк Украины (НБУ) приветствует визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев, запланированный на начало сентября. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Приезд миссии МВФ в Киев - шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшение ожиданий участников рынка", - подчеркнул глава НБУ Яков Смолий.

В НБУ отмечают, что приближение перспективы получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для осуществления выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах.



Также в НБУ добавляют, что согласно Инфляционного отчета (июль 2018 года), Национальный банк ожидает, что реализация структурных реформ позволит Украине получить от МВФ 2 млрд долларов до конца этого года и, как следствие, увеличить международные резервы Украины до 20,7 млрд долларов на конец 2018 года.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ посетит Киев в сентябре.

Напомним, что в феврале текущего года Украину посещали экспети МВФ. В рамках визита эксперты, в частности, проводили встречу с министром финансов Александром Данилюком. В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшей реализации программы МВФ, реформу ДФС и внедрение корпоративного управления в государственных банках.