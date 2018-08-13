Нацбанк вітає візит місії МВФ у Київ

У НБУ впевнені, що наближення перспективи отримання фінансування від МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України

Національний банк України (НБУ) вітає візит місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Київ, запланований на початок вересня. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Приїзд місії МВФ в Київ - крок до зниження невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації в українській економіці та поліпшення очікувань учасників ринку", - підкреслив голова НБУ Яків Смолій.

У НБУ зазначають, що наближення перспективи отримання фінансування від МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України, а також покращить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси, необхідні для здійснення виплат за державним боргом у 2018-2020 роках.



Також у НБУ додають, що відповідно до Інфляційного звіту (липень 2018 року), Національний банк очікує, що реалізація структурних реформ дасть Україні змогу отримати від МВФ 2 млрд долларів до кінця цього року і, як наслідок, збільшити міжнародні резерви України до 20,7 млрд долларів на кінець 2018 року.

Раніше повідомлялось, що місія МВФ відвідає Київ у вересні.

Нагадаємо, що у лютому поточного року Україну відвідували експети МВФ. У рамках візиту експерти, зокрема, проводили зустріч з міністром фінансів Олександром Данилюком. У ході зустрічі обговорили питання подальшої імплементації програми МВФ, реформу ДФС і впровадження корпоративного управління в державних банках.