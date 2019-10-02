Нацбанк і уряд підпишуть меморандум про координацію політик

Фото: Нацбанк (flickr.com/National Bank Of Ukraine)

Міністр економіки заявляє про фундаментальні зміни у відносинах між урядом і НБУ

Національний банк України (НБУ) і Кабінет міністрів найближчим часом мають намір підписати меморандум про "координацію політик". Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

Він додав, що домовленності вдалося досягти без порушення незалежності жодної з інституцій

"Домовилися про конкретні кроки з координації політик уряду та НБУ, без порушення незалежності жодної з інституцій. Незабаром буде підписаний меморандум про координацію політик між НБУ та урядом, який озвучує конкретні дії кожної зі сторін та умови за яких ці дії будуть зроблені", - йдеться в повідомленні.

Милованов також заявив про фундаментальні зміни у відносинах між урядом і НБУ.

"Ті, хто стежать за відносинами між урядом і НБУ, зрозуміють, що відбувається фундаментальна зміна, і ми переходимо від конфлікту за часів попередніх урядів до співпраці", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Олексій Гончарук прийшли до головного офісу Національного банку України для участі у спільній нараді президента, команди центробанку та команди уряду з питань фінансово-економічного розвитку.

Зокрема, до офісу центробанку прийшли міністр фінансів Оксана Маркарова та міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов з командами..