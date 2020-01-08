Нацбанк повысил официальный курс евро

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Курс евро приблизился к 26,5 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 10 копеек - до 26,49 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 января установлен на таком уровне: 26,4909 гривен за евро (+0,0977 грн).

При этом курс евро на 8 января составлял 26,3932 гривен за 100 евро.

Отметим, сегодня в украинских обменниках средний курс покупки евро составлял 26,08 (26,04 - 3 января), продажи - 26,77 (26,78 - 3 января) грн за евро. Таким образом, наличный курс существенно не менялся на протяжении нескольких дней.

Напомним, межбанковский валютный рынок сегодня открывался незначительным снижением курса евро. В частности, в первой половине дня торги по евро были в диапазоне 26,4488 - 26,4695 грн/евро. Однако к закрытию межбанка курс европейской валюты вырос.

На 9 января Национальный банк Украины резко поднял курс доллара до отметки 23,83 гривен.