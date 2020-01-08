Нацбанк підвищив офіційний курс євро

Ілюстративне фото (Pіxabay)

Курс євро наблизився до 26,5 гривень

Національний банк України (НБУ) на 9 січня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 10 копійок - до 26,49 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 січня встановлено на такому рівні: 26,4909 гривень за євро (+0,0977 грн).

При цьому курс євро на 8 січня становив 26,3932 гривень за 100 євро.

Відзначимо, сьогодні в українських обмінниках середній курс купівлі євро становив 26,08 (26,04 - 3 січня), продажу - 26,77 (26,78 - 3 січня) грн за євро. Таким чином, готівковий курс істотно не змінювався протягом декількох днів.

Нагадаємо, міжбанківський валютний ринок сьогодні відкривався незначним зниженням курсу євро. Зокрема, у першій половині дня торги по євро були в діапазоні 26,4488 - 26,4695 грн/євро. Однак до закриття міжбанку курс європейської валюти зріс.

На 9 січня Національний банк України різко підвищив курс долара до позначки 23,83 гривень.