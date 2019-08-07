Нацбанк понизил курс золота

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота до 374,09 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

В частности, на 7 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 374092,21 грн за 10 тройских унций (-983,2 грн);

Серебро - 4218,57 грн за 10 тройских унций (+50,78 грн);

Платина - 219053,21 грн за 10 тройских унций (+2621,48 грн);

Палладий - 367988,92 грн за 10 тройских унций (-10529,14 грн).

Напомним, ранее сообщалось, что международные резервы Украины за июль выросли более чем на миллиард долларов. Рост резервов обусловлен прежде всего благоприятной ситуацией на валютном рынке, а также операциями правительства по управлению государственным долгом и переоценкой финансовых инструментов.

До этого стало известно, что Национальный банк Украины готовится к запуску денежных переводов с помощью QR-кода. Проект был разработан одновременно с введением международного номера банковского счета IBAN.