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Нацбанк повысил курс золота

Новости » Финансы    06.08.2019 - 09:00
Нацбанк повысил курс золота
Фото: курс золота немного вырос (Pixabey)

Курс золота на 6 августа вырос

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота до 375,07 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

В частности, на 6 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 375075,41 грн за 10 тройских унций (+8341,11 грн);

Серебро - 4167,79 грн за 10 тройских унций (+80,48 грн);

Платина - 216431,73 грн за 10 тройских унций (+893,45 грн);

Палладий - 357459,78 грн за 10 тройских унций (-13092,41 грн).

Нацбанк повысил курс золота

 

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара продолжил стремительный рост после существенного падения на прошлой неделе. Отметим, аналитики полагают, что на этой неделе доллар к гривне сильно не изменится. Доллар на межбанке может торговаться в районе 25,7 гривен, а наличный доллар в банках - около 25,3/25,7 гривен. 

 

Курс доллара растет второй день подряд после обвала среди недели
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