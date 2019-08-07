Нацбанк знизив курс золота

Фото: курс золота трохи виріс (Pixabey)

Курс золота знизився до 374 тис. гривень за 10 унцій

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота до 374,09 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Зокрема, на 7 серпня встановлено наступні курси банківських металів:

Золото - 374092,21 грн за 10 тройських унцій (-983,2 грн);

Срібло - 4218,57 грн за 10 тройських унцій (+50,78 грн);

Платина - 219053,21 грн за 10 тройських унцій (+2621,48 грн);

Паладій - 367988,92 грн за 10 тройських унцій (-10529,14 грн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародні резерви України за липень зросли більш ніж на мільярд доларів. Зростання резервів обумовлено насамперед сприятливою ситуацією на валютному ринку, а також операціями уряду щодо управління державним боргом і переоцінкою фінансових інструментів.

До цього стало відомо, що Національний банк України готується до запуску грошових переказів за допомогою QR-коду. Проект був розроблений одночасно з введенням міжнародного номера банківського рахунку IBAN.