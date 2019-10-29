Нацбанк поднял официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 7 копеек до 27,86 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 октября установлен на таком уровне: 2786,3767 гривны за 100 евро (+7,1824 грн).

При этом курс евро на 29 октября составлял 2779,1943 гривны за 100 евро.

Отметим, по итогам торгов на межбанке курс евро не изменился по сравнению с 28 ноября и составил 27,87 гривен за евро. В то же время на наличном рынке в обменных пунктах курс евро вырос на 1 копейку - до 27,93 гривен за евро. Средний курс покупки евро составил 27,50 (27,47 - 28 октября), продажи - 27,93 (27,92 - 28 октября) грн за евро.

Ранее старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб заявил в комментарии РБК-Украина, что курс доллара на этой неделе будет расти. По его словам, до конца недели на межбанке американская валюта может торговаться около 25,2 гривен, а в банках наличный доллар может торговаться около 25,0/25,3 гривен.