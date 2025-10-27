Нацбанк підвищив курс злотого на 7 копійок

Офіційний курс на 28 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,5638 гривень за 1 злотий (+0,07 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,15 гривень і продають по 11,62 гривень. Ці курси збільшилися порівняно з 24 жовтня на 4-7 копійок.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.