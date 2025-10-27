RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Нацбанк повысил курс злотого на 7 копеек

Фото: Курс злотого вырос до 11,56 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне на 28 октября по сравнению с предыдущим днем на 7 копеек – до 11,56 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 28 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,5638 гривен за 1 злотый (+0,07 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,62 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 24 октября на 4-7 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увеличил курс доллара к гривне на 7 копеек. Официальный курс на 28 октября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0704 гривен за 1 доллар (+0,07 грн).

Официальный курс евро составляет 48,9742 гривен за 1 евро (+0,21 грн).

