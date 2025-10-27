Нацбанк повысил курс злотого на 7 копеек

Официальный курс на 28 октября 2025 года установлен на таком уровне: 11,5638 гривен за 1 злотый (+0,07 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,15 гривен и продают по 11,62 гривен. Эти курсы увеличились по сравнению с 24 октября на 4-7 копеек.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.