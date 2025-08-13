UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Нацбанк підвищив курс злотого на 14 копійок

Фото: Курс злотого збільшився до 11,4 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого на 14 серпня до гривні на 14 копійок - 11,42 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 14 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4228 гривень за 1 злотий (+0,14 грн).

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,03 гривень і продають по 11,50 гривень. Обидва курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 4 копійки.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ збільшив курс долара до гривні на 9 копійок. Офіційний курс на 14 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5149 гривень за 1 долар (+0,09 грн).

Офіційний курс євро становить 48,6472 гривень за 1 євро (+0,57 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривні