Нацбанк підвищив курс злотого на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого на 14 серпня до гривні на 14 копійок - 11,42 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 14 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4228 гривень за 1 злотий (+0,14 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,03 гривень і продають по 11,50 гривень. Обидва курси збільшилися порівняно з попереднім днем на 4 копійки.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ збільшив курс долара до гривні на 9 копійок. Офіційний курс на 14 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5149 гривень за 1 долар (+0,09 грн).
Офіційний курс євро становить 48,6472 гривень за 1 євро (+0,57 грн).