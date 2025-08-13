RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Нацбанк повысил курс злотого на 14 копеек

Фото: Курс злотого увеличился до 11,4 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого на 14 августа к гривне на 14 копеек – 11,42 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,4228 гривен за 1 злотый (+0,14 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,03 гривен и продают по 11,50 гривен. Оба курса увеличились по сравнению с предыдущим днем на 4 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ увеличил курс доллара к гривне на 9 копеек. Официальный курс на 14 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,5149 гривен за 1 доллар (+0,09 грн).

Официальный курс евро составляет 48,6472 гривен за 1 евро (+0,57 грн).

