Нацбанк повысил курс злотого на 14 копеек

Официальный курс на 14 августа 2025 года установлен на таком уровне: 11,4228 гривен за 1 злотый (+0,14 грн).

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,03 гривен и продают по 11,50 гривен. Оба курса увеличились по сравнению с предыдущим днем на 4 копейки.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.