Нацбанк підвищив курс долара на 13 копійок

Офіційний курс долара на 6 січня 2026 року встановлено на такому рівні: 42,4208 гривень за 1 долар (+0,13 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,5136 гривень за 1 євро (-0,07 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку курс долара в результаті торгів 2 січня зріс на 7-13 копійок - до 42,25-42,29 гривень (купівля-продаж), а курс купівлі-продажу євро становив 49,56-49,59 гривень (+0,06 і +0,14 порівняно з попереднім днем).

udinform.com

На готівковому ринку середній курс продажу долара сьогодні порівняно зі значенням 2 січня збільшився на 9 копійок і становить 42,62 гривень, курс продажу євро знизився на 6 копійок і сягнув 49,97 гривень. Середні курси купівлі долара і євро становлять на сьогодні 42,07 і 49,31 гривень відповідно.