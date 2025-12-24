UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Нацбанк підняв курс злотого на 6 копійок

Фото: Курс злотого зріс до 11,79 гривень (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні на 25 грудня порівняно з 24 грудня на 6 копійок - до 11,79 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 25 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7914 гривень за 1 злотий (+0,06 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,57 гривні або на 15%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,31 гривень і продають по 11,77 гривень. Ці курси не змінилися порівняно з 23 грудня. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 2 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,27-1,71 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ збільшив курс долара до гривні на 5 копійок. Офіційний курс на 25 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1541 гривень за 1 долар (+0,05 грн).

Офіційний курс євро знизився до 49,6828 гривень за 1 євро (+0,05 грн).

На міжбанку курс долара в результаті торгів 23 грудня знизився на 22-24 копійки - до 41,78--41,83 гривень (купівля-продаж), а курс євро зменшився на 22-24 копійки - до 49,18-49,23 гривень (купівля-продаж).

Нагадаємо, що офіційний курс злотого на 24 грудня було знижено порівняно з попереднім робочим днем на 2 копійки - до 11,73 гривні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курси валют