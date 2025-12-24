Нацбанк підняв курс злотого на 6 копійок

Офіційний курс на 25 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7914 гривень за 1 злотий (+0,06 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,57 гривні або на 15%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,31 гривень і продають по 11,77 гривень. Ці курси не змінилися порівняно з 23 грудня. З початку грудня (11,29-11,79 гривень) ці курси зросли на 2 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,27-1,71 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

НБУ збільшив курс долара до гривні на 5 копійок. Офіційний курс на 25 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,1541 гривень за 1 долар (+0,05 грн).