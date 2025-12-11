Нацбанк підняв курс злотого на 6 копійок

Офіційний курс на 12 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,7126 гривень за 1 злотий (+0,06 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,50 гривні або на 14,6%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,34 гривень і продають по 11,80 гривень. Ці курси майже зросли на 11-24 копійки порівняно з 10 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 26-28 копійки, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,30-1,74 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.