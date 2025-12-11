RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Нацбанк поднял курс злотого на 6 копеек

Фото: Курс злотого вырос до 11,71 гривен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк Украины (НБУ) увеличил курс польского злотого к гривне на 12 декабря по сравнению с 11 декабря на 6 копеек – до 11,71 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 11,7126 гривен за 1 злотый (+0,06 грн).

В начале года официальный курс злотого составлял 10,218 гривен, за это время он вырос на 1,50 гривны или на 14,6%.

bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,34 гривен и продают по 11,80 гривен. Эти курсы почти выросли на 11-24 копейки по сравнению с 10 декабря. С начала ноября (11,08-11,52 гривен) эти курсы выросли на 26-28 копейки, а с 1 января (9,6-10,5 гривен) на 1,30-1,74 гривен.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

НБУ снизил курс доллара к гривне на 1 копейку. Официальный курс на 12 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,2721 гривен за 1 доллар (-0,01 грн).

Официальный курс евро составляет 49,5154 гривен за 1 евро (+0,30 грн) – это рекордное значение.

Курсы купли-продажи доллара на межбанковском рынке сегодня составляют 42,02-42,56 гривен, что на 2 копейки выше курса 10 декабря. Курсы евро находятся на уровне 49,15-49,78 гривен (рост на 19-22 копеек по сравнению с 10 декабря).

