Нацбанк підняв курс злотого на 4 копійки
Національний банк України (НБУ) збільшив курс польського злотого до гривні на 11 грудня порівняно з 10 грудня на 4 копійки - до 11,65 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 11 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6496 гривень за 1 злотий (+0,04 грн).
На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,43 гривні або на 14%.
bank.gov.ua
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,75 гривень. Ці курси майже зросли на 1 копійку порівняно з 9 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 22 копійку, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,25-1,7 гривень.
НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.
НБУ підвищив курс долара до гривні на 9 копійок. Офіційний курс на 11 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2812 гривень за 1 долар (+0,09 грн).
Офіційний курс євро становить 49,2153 гривень за 1 євро (+0,12 грн).
Курси купівлі-продажу долара на міжбанківському ринку сьогодні становлять 41,01-42,53 гривень, що на 10-11 копійок вище за курс 9 грудня. Курси євро перебувають на рівні 48,95-49,55 гривень (зростання на 6-10 копійок порівняно з 9 грудня).