Нацбанк підняв курс злотого на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) збільшив курс польського злотого до гривні на 11 грудня порівняно з 10 грудня на 4 копійки - до 11,65 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 11 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,6496 гривень за 1 злотий (+0,04 грн).

На початку року офіційний курс злотого становив 10,218 гривень, за цей час він зріс на 1,43 гривні або на 14%.

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,75 гривень. Ці курси майже зросли на 1 копійку порівняно з 9 грудня. З початку листопада (11,08-11,52 гривень) ці курси зросли на 22 копійку, а з 1 січня (9,6-10,5 гривень) на 1,25-1,7 гривень.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.